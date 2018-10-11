Эксперты назвали самый безопасный смартфон в мире

По словам экспертов, смартфоны других компаний, в частности от Google, могут отправлять определенные данные на собственные сервера. В этом отношении Apple является, в какой-то степени, менее связанной с сетью интернет и, в связи с этим, значительно более безопасной. Приложения для “яблочных” смартфонов также проходят более строгий отбор. По мнению других экспертов, Apple хоть и является безусловным лидером в отношении конфиденциальности, но основным источником потери личных данных становится сам пользователь сети.В связи с тем, что все смартфоны имеют доступ в интернет, множество людей рискуют оставить какую-то важную информацию в непроверенном источнике. Таким образом, безопасность устройства все же не гарантирует полную конфиденциальность пользователя.