Элина Камирен рассказала о пластических операциях на «Доме-2»

Бывшая звезда реалити-шоу Элина Камирен, которая ведет на YouTube видеоблог под названием «Записки охотницы», в новом выпуске рассказала, как на самом деле в периметре обстоят дела с пластическими операциями.По словам девушки, участники, пользующиеся огромной популярностью и имеющие высокие рейтинги, получают возможность изменять свою внешность за счет рекламы. Она отмечает, что обычно им предлагают сделать рино- или маммопластику, поскольку стоимость таких процедур не слишком высокая.Элина также добавила, что аналогичная история происходит и с услугами косметологов. Жители телестройки делают бесплатно омолаживающие уколы, увеличивают губы, наращивают волосы, а взамен некоторое время пиарят своих специалистов через социальные сети.Камирен подчеркнула, что несмотря на критику, многие зрители «Дома-2» завидуют участникам, поскольку они могут ходить на те процедуры, которые сами себе позволить не могут.