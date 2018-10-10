Элина Камирен рассказала о пластических операциях на «Доме-2»
Ни для кого не секрет, что многие участницы телепроекта «Дом-2» делают себе операции. Более того, некоторое время назад это стало настолько популярно, что со стороны выглядело как прямая пропаганда пластической хирургии, поэтому руководству пришлось повременить с рекламой такого рода.
Бывшая звезда реалити-шоу Элина Камирен, которая ведет на YouTube видеоблог под названием «Записки охотницы», в новом выпуске рассказала, как на самом деле в периметре обстоят дела с пластическими операциями.
По словам девушки, участники, пользующиеся огромной популярностью и имеющие высокие рейтинги, получают возможность изменять свою внешность за счет рекламы. Она отмечает, что обычно им предлагают сделать рино- или маммопластику, поскольку стоимость таких процедур не слишком высокая.
Элина также добавила, что аналогичная история происходит и с услугами косметологов. Жители телестройки делают бесплатно омолаживающие уколы, увеличивают губы, наращивают волосы, а взамен некоторое время пиарят своих специалистов через социальные сети.
Камирен подчеркнула, что несмотря на критику, многие зрители «Дома-2» завидуют участникам, поскольку они могут ходить на те процедуры, которые сами себе позволить не могут.
Бывшая звезда реалити-шоу Элина Камирен, которая ведет на YouTube видеоблог под названием «Записки охотницы», в новом выпуске рассказала, как на самом деле в периметре обстоят дела с пластическими операциями.
По словам девушки, участники, пользующиеся огромной популярностью и имеющие высокие рейтинги, получают возможность изменять свою внешность за счет рекламы. Она отмечает, что обычно им предлагают сделать рино- или маммопластику, поскольку стоимость таких процедур не слишком высокая.
Элина также добавила, что аналогичная история происходит и с услугами косметологов. Жители телестройки делают бесплатно омолаживающие уколы, увеличивают губы, наращивают волосы, а взамен некоторое время пиарят своих специалистов через социальные сети.
Камирен подчеркнула, что несмотря на критику, многие зрители «Дома-2» завидуют участникам, поскольку они могут ходить на те процедуры, которые сами себе позволить не могут.