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Возрождённый Ford Bronco получит механическую трансмиссию от Getrag

Возрождённый внедорожник Ford Bronco готовят к выпуску американские разработчики. Автомобиль создан на базе пикапа Ranger, а в качестве трансмиссии он получит 7-ступенчатую «механику» от Getrag.
Возрождённый Ford Bronco получит механическую трансмиссию от Getrag

В основу возрождённого Ford Bronco ляжет последнее поколение Ford Ranger, представленного в начале года на автосалоне в Детройте. В подкапотном пространстве транспортного средства расположится 6-цилиндровый бензиновый двигатель EcoBoost объёмом 2,7 литра и производительностью 325 лошадиных сил. На пару с агрегатом будет функционировать новейшая механическая трансмиссия.

На рынке Ford Bronco составит конкуренцию автомобилю Jeep Wrangler, производство возрождённого внедорожника будет налажено в 2019 году на заводе Ford в американском штате Мичигана. Продажи автомобиля начнутся не раньше 2020 года.


 
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Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:15

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