На побережье Южной Каролины найдены обломки НЛО

Объект случайно попался в сети, которые ставят для защиты пляжа от морских обитателей. Обломок цилиндрической формы сверху покрыт материалом, похожим на пенопласт. По словам очевидцев, деталь напоминает часть инопланетного космического корабля. Однако более приземлённые американцы утверждают, что это часть буя или дренажной системы.Жители небольшого города Чарльстон утверждают, что подобный предмет ранее был обнаружен на берегу острова Киава. От побережья его отделяет узкий пролив. Однако скептики не находят в объекте ничего удивительного, утверждая, что это обломок какого-то вооружения. Подобные предметы часто приносит к побережью Южной Каролины, после военных испытаний. Также не исключено, что на пляж выбросило фрагмент космического мусора.