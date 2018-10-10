Ирина Горбачева рассказала об оскорбительном походе к гинекологу в 14 лет

По словам артистки, в 14 лет она лежала после операции в отделении гинекологии. Во время ее осмотра в кабинет зашла толпа студентов. Врач показывал на будущей звезде, как проводить обследование и брать мазки. После доктор предложил сделать проверку студенту. Все это происходило без соглашения Ирины Горбачевой. По словам знаменитости, после обследования она долго плакала. У артистки осталась психологическая травма на всю ее жизнь.Киноактриса подчеркнула, что у нее были такие ощущения, как будто бы над нею совершили насилие. Ирина Горбачева заявила, что из-за стыда ранее никому об этом инциденте не рассказывала.