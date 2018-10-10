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Ирина Горбачева рассказала об оскорбительном походе к гинекологу в 14 лет

Отечественная актриса Ирина Горбачева является послом центра "Насилию.нет", посвященного борьбе с домашним моральным и физическим насилием. Для интернет-сайта организации российская актриса дала интервью, в котором рассказала об оскорбительном походе к гинекологу в 14 лет.

Ирина Горбачева рассказала об оскорбительном походе к гинекологу в 14 лет


По словам артистки, в 14 лет она лежала после операции в отделении гинекологии. Во время ее осмотра в кабинет зашла толпа студентов. Врач показывал на будущей звезде, как проводить обследование и брать мазки. После доктор предложил сделать проверку студенту. Все это происходило без соглашения Ирины Горбачевой. По словам знаменитости, после обследования она долго плакала. У артистки осталась психологическая травма на всю ее жизнь.

Ирина Горбачева рассказала об оскорбительном походе к гинекологу в 14 лет


Киноактриса подчеркнула, что у нее были такие ощущения, как будто бы над нею совершили насилие. Ирина Горбачева заявила, что из-за стыда ранее никому об этом инциденте не рассказывала.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30

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