Ольга Бузова через песню «По сердцу любовь» обратилась к дочери в детдоме – Соцсети

«Я хочу прикасаться к тебе, но тебя рядом нет..» - поет в своей новой песне телеведущая реалити-шоу «Дом-2».

«Надо – буду терпеть. Для меня все желания твои, как будто приказ..» - поется в новой композиции Бузовой.

Считанные часы назад Ольга Бузова опубликовала в личном микроблоге видеоролик, на котором она исполняет новую музыкальную композицию «По сердцу любовь». Преданные поклонники теледивы убеждены, что каждая песня их любимицы является частичкой ее жизни или неким моментом, который попросту преобразили в стихотворную форму. Новый трек Оли не стал исключением.Тем не менее, в отличие от прошлых песен, где Ольга Бузова больше поет о настоящей любви между женщиной и мужчиной, в этот раз телезнаменитость исполнила композицию о любви матери к своему малышу, уверены фолловеры. Более того, некоторые читатели убеждены, что телеведущая «Дома-2» через свой новый трек обратилась к дочери, которая находится в детском доме. По мнению пользователей Сети, Оля даже планирует забрать единственную наследницу к себе.Стоит напомнить, что ранее в социальных сетях уже ходили слухи о том, что у Ольги Бузовой на самом деле есть дочка, которую она отдала в детдом много лет назад из-за врожденного заболевания малышки. Сейчас же фолловеры уверены, что у исполнительницы проснулся материнский инстинкт, однако обзавестись вторым ребенком звезде так до сих пор не удалось и именно поэтому Оля отдает всю свою любовь и заботу своим собакам.Часть интернет-пользователей поговаривают о том, что именно сейчас Ольга Бузова что называется «созрела» стать мамой, поэтому, по всей видимости, совсем скоро заберет больную дочку с детского дома. По словам читателей, об этом почти прямо говорят и некоторые строчки из песни «По сердце любовь».