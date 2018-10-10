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Ученые: Одержимость микробами взаимосвязана с самооценкой

Ученые выявили связь между риском заразиться болезнью и собственной самооценкой. По словам специалистов, одержимость микробами стимулирует уделять больше внимания своей внешности.

Ученые: Одержимость микробами взаимосвязана с самооценкой


Они провели эксперимент при участии некоторых испытуемых людей. Участников разделили на 2 группы, первая из которых должна была находиться в больнице, с высоким шансом заразиться микробами, а вторая у себя дома, где данная возможность существенно ниже. После людям предложили потратить какое-то количество денег на улучшение любых личных качеств. Как выяснилось, участники эксперимента, находившиеся в опасной близости с бактериями, потратили больше денег на собственный внешний вид, нежели домоседы. Таким образом, одержимость микробами стимулирует улучшение внешности.

Исследователи посчитали полученные результаты достаточно странными, ведь в данных обстоятельствах разумнее тратить деньги на здоровье. Впрочем, это объясняют тем, что в попытке обезопасить свой организм от бактерий, люди делают все возможное, чтобы визуально улучшить свою внешность.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:15

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