Кети Топурия поразила поклонников «космическим» образом на снимке в Instagram

Под своей публикацией Кети Топурия написала о предстоящем новом показе, который назначен на 16 октября. Речь идет о мероприятии, которое пройдет в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. На новом фотоснимке певица демонстрирует свой необычный наряд – необычного покроя «серебряное» платье. Свой «космический» образ звезда эстрады дополнила высокими черными сапогами с открытым носком и черным широким чокером на шее. Публикация Топурии набрала более 22 тысяч одобрительных отметок всего за несколько часов.Многочисленные фанаты восхитились образом артистки, назвав его безупречным. Особенно подписчики отметили бесконечно длинные ноги певицы. Некоторые посчитали, что платье не совсем подходит звезде, поскольку в нем «потерялся» ее бюст.