Сотрудники NASA показали снимок рассвета над озером Верхнее в штате Мичиган

По словам сотрудников NASA, этот снимок сделали 3 сентября прошлого года, после случившихся пожаров на северо-западе США, а также в Канаде. Специалисты считают, что частицы дыма, которые попали в атмосферу, могли послужить причиной появления красно-оранжевых бледных оттенков на рассвете или в сумерках. Это происходит тогда, когда высота солнца слишком низка по отношению к местному горизонту. Аналогичный эффект запечатлен на этом снимке, где изображен восход небесного светила над водной поверхностью озера, находящегося в Верхнем полуострове Мичигана. Данный водоем - самый большой по площади из всех пресноводных.Фото было сделано космонавтом из МКС. Перед публикацией кадр был обрезан, а также улучшен для получения высокой контрастности. В публикации также отмечается, что космонавты используют для съёмок Земли ручные штативы.