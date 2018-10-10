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Сотрудники NASA показали снимок рассвета над озером Верхнее в штате Мичиган

Сотрудники NASA показали фото рассвета, запечатлённого над озером Верхнее, которое находится в штате Мичиган. Он был сделан из космоса и опубликован на странице агентства в Instagram.

Сотрудники NASA показали снимок рассвета над озером Верхнее в штате Мичиган


По словам сотрудников NASA, этот снимок сделали 3 сентября прошлого года, после случившихся пожаров на северо-западе США, а также в Канаде. Специалисты считают, что частицы дыма, которые попали в атмосферу, могли послужить причиной появления красно-оранжевых бледных оттенков на рассвете или в сумерках. Это происходит тогда, когда высота солнца слишком низка по отношению к местному горизонту. Аналогичный эффект запечатлен на этом снимке, где изображен восход небесного светила над водной поверхностью озера, находящегося в Верхнем полуострове Мичигана. Данный водоем - самый большой по площади из всех пресноводных.

Фото было сделано космонавтом из МКС. Перед публикацией кадр был обрезан, а также улучшен для получения высокой контрастности. В публикации также отмечается, что космонавты используют для съёмок Земли ручные штативы.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:33

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