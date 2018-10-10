Диетологи назвали альтернативы сладостям

Вместо того, чтобы есть мороженное, диетологи рекомендуют заморозить йогурт. В нем практически нет сахара, а содержание жира достаточно низкое. Если данный вариант не покажется привлекательным, рекомендуется сделать мороженное самостоятельно, нормируя при этом количество сахара. От шоколада диетологи не рекомендуют отказываться, так как он содержит множество полезных веществ. Впрочем, рекомендуется заменить молочный вид на темный. Лучшей альтернативой конфетам они назвали свежие фрукты, мед и желе.Заменой чипсам может послужить попкорн, однако, его также следует употреблять в умеренных количествах, весом не более 100 г. Сыры ученые не рекомендуют исключать из рациона, однако советуют покупать менее жирные сорта, как моцарелла, и сократить употребление более жирных, таких как чеддер.