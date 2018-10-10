Оззи Осборн госпитализирован с инфекцией

В публикации говорится, что Оззи Осборн еще несколько дней будет находиться под пристальным присмотром докторов в клинике Cedars-Sinai. В посте также сообщается, что прерванный тур в нормальном режиме продолжится 9 октября, а отменённое выступление перенесли на 16 октября. Оззи Осборн на следующий день после операции в соцсеть обнародовал фото из больничной палаты, на котором запечатлено как он поглощает мороженое. Под снимком музыкант написал, что чувствует себя намного лучше.Стало известно, что в настоящее время Оззи Осборн продолжил свой финальный мировой тур «No More Tours 2», который будет длиться до 2020 года. Музыкант подчеркнул, что даже после завершения гастрольного тура будет продолжать концертную деятельность.