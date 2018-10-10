В Тасмановом море найден «затерянный мир» древних вулканов

Изучая поведение фитопланктона на глубине 5 километров в Тасмановом море, команда учёных абсолютно нечаянно обнаружила подводную гряду. Она представляет собой цепочку погасших вулканов, которые по предположению экспертов около 30 мил. лет назад разделили Австралию, Антарктиду и Тасманию. Самый высокий вулкан находится в 2 км от поверхности воды, поэтому столько времени его никто не замечал. А вот морские жители и птицы наоборот, уже давно облюбовали этот подводный участок. Во время погружений исследователи видели большое количество чёрных дельфинов, китов, буревестников и альбатросов.Специалисты провели картирование дна и составили карту необычного рельефа, также были взяты образцы породы. «Затерянный мир» древних вулканов в Тасмановом море будет изучен более тщательно.