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В Тасмановом море найден «затерянный мир» древних вулканов

В Тасмановом море, на восточном побережье Австралии, учёные обнаружили «затерянный мир». Он представляет собой цепочку погасших вулканов, которая образовалась миллионы лет назад.
В Тасмановом море найден «затерянный мир» древних вулканов

Изучая поведение фитопланктона на глубине 5 километров в Тасмановом море, команда учёных абсолютно нечаянно обнаружила подводную гряду. Она представляет собой цепочку погасших вулканов, которые по предположению экспертов около 30 мил. лет назад разделили Австралию, Антарктиду и Тасманию. Самый высокий вулкан находится в 2 км от поверхности воды, поэтому столько времени его никто не замечал. А вот морские жители и птицы наоборот, уже давно облюбовали этот подводный участок. Во время погружений исследователи видели большое количество чёрных дельфинов, китов, буревестников и альбатросов.

Специалисты провели картирование дна и составили карту необычного рельефа, также были взяты образцы породы. «Затерянный мир» древних вулканов в Тасмановом море будет изучен более тщательно.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:55

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