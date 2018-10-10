Иван и Наталья Краско подали документы на развод

Уже несколько месяцев в СМИ распространяться слухи о том, что Иван и Наталья Краско собираются разводиться. Пока не было никаких подтверждений этой информации. Но сегодня стало известно, что артисты уже подали заявление на расторжение брака. Наталья Краско подтвердила, что документы были поданы еще 16 сентября.На данный момент молодая супруга Иван Краско находится со своей семьей в Израиле, чтобы хоть немного отвлечься от происходящего. Ведь она выходила замуж по любви и считала, что брак продлится всю жизнь. Наталья Краско пока не задумывается о том, чем займется после развода и где будет жить. Но при этом она уверена, что у нее все наладится.