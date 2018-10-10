Регионы переходят на новую систему кадастровой оценки недвижимости

В 2017 году были введены немалое количество правил, стандартов, норм и законов, регламентирующих работу системы оценки земельных участков и недвижимых объектов. Однако на практике эти инициативы оказались недостаточно гибкими. Новая оценочная система максимально приблизила стоимость объектов недвижимости по кадастру к их рыночной стоимости. Кроме того, теперь при оценивании объектов специалисты учитывают дополнительные характеристики недвижимости – особенности и вид материала стеновых конструкций, надежность кровли, а также предназначение объекта (коммерческий, жилой, производственный, офисный).По словам специалистов Министерства имущественных отношений Московской области, переход на новую систему кадастровой оценки обусловлен еще одним фактором – расширением инфраструктуры муниципальных районов, в которых располагаются оцениваемые объекты. Особенно это касается крупных населенных пунктов, ведь переустройство инфраструктуры активно проводится, прежде всего, в мегаполисах. Закономерно, чем привлекательнее инфраструктура района, тем стоимость районной недвижимости выше.По подсчетам консалтинговой компании Consul Group, по сравнению с периодом 2015–2016 года, кадастровая стоимость объектов коммерческого назначения в столице уменьшилась на 10%, в Подмосковье – увеличилась на 6%. Эти данные были получены на основании отчетов Московского центра страхования и государственного Центра кадастровой оценки.