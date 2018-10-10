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Регионы переходят на новую систему кадастровой оценки недвижимости

В 2018 году российские регионы начали использовать обновленную систему кадастровой оценки недвижимого имущества. На данный момент, кадастровая переоценка недвижимости прошла в 34 регионах. Москва и Московская область первыми опробовали возможности новых кадастровых механизмов, пишет «Экономика сегодня».

В 2017 году были введены немалое количество правил, стандартов, норм и законов, регламентирующих работу системы оценки земельных участков и недвижимых объектов. Однако на практике эти инициативы оказались недостаточно гибкими. Новая оценочная система максимально приблизила стоимость объектов недвижимости по кадастру к их рыночной стоимости. Кроме того, теперь при оценивании объектов специалисты учитывают дополнительные характеристики недвижимости – особенности и вид материала стеновых конструкций, надежность кровли, а также предназначение объекта (коммерческий, жилой, производственный, офисный).
Регионы переходят на новую систему кадастровой оценки недвижимости

По словам специалистов Министерства имущественных отношений Московской области, переход на новую систему кадастровой оценки обусловлен еще одним фактором – расширением инфраструктуры муниципальных районов, в которых располагаются оцениваемые объекты. Особенно это касается крупных населенных пунктов, ведь переустройство инфраструктуры активно проводится, прежде всего, в мегаполисах. Закономерно, чем привлекательнее инфраструктура района, тем стоимость районной недвижимости выше.

По подсчетам консалтинговой компании Consul Group, по сравнению с периодом 2015–2016 года, кадастровая стоимость объектов коммерческого назначения в столице уменьшилась на 10%, в Подмосковье – увеличилась на 6%. Эти данные были получены на основании отчетов Московского центра страхования и государственного Центра кадастровой оценки.


 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:23

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