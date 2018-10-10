Поклонники заинтересовались, какой Сергей Безруков в жизни

Сергей Безруков публикует интересные посты в социальной сети не оставляя шансов своим поклонникам пройти мимо важной информации. Он всегда заинтересует их самым простым и казалось бы обыденным вопросом, но преподнесёт его таким образом, что равнодушных просто не остаётся. Знаменитость отличается своей искренностью и простотой.Подписчикам стало любопытно, действительно ли их кумир открытый для простого человека, или это всё привычная актёрская игра на публику? Друзья и близкие пишут о том, что Безруков всегда такой жизнерадостный, замечает каждую мелочь и умеет радоваться ей, как ребёнок. Никогда не скроет своих эмоций, поделится ими на весь мир. Его открытая сверкающая улыбка трогает сердца российских любителей кино. Залы в театре всегда переполнены, зритель ощущает его энергетику даже на фотографиях в социальных сетях.