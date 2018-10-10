Туристам с лишним весом запретили эксплуатировать ослов на Санторини

Правительство постановило, что ослам нельзя носить на себе вес более 100 кг. Так же запрещено эксплуатировать больных, беременных и раненых животных. Владельцы обязаны каждый день кормить ослов свежим кормом и поить водой из чистой посуды.Теперь туристы будут становиться на весы, прежде чем захотят покататься на ослах острова Санторини и сделать незабываемое фото на память.