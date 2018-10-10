Хабиб Нурмагомедов собирался разбить машину Дэйна Уайта

После защиты титула, в бою против Макгрегора, Нурмагомедов должен был сразу же получить пояс чемпиона, однако этого не произошло. В связи с тем, что множество присутствующих на поединке были настроены агрессивно по отношению к чемпиону, Уайт принял решение отдать награду за победу позже. Это, как отмечают очевидцы, и стало причиной массовой драки после столкновения с претендентом. Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение восьмиугольника и начал бой с тренером Макгрегора, а также другими присутствующими. Данный поступок и поставил решение о праве владения титулом чемпиона под сомнения.Впрочем, как стало известно, Нурмагомедов все же стал обладателем заслуженного пояса. По его словам, Уайту повезло, что отдал ему “символ” чемпиона, в противном случае его машина была бы разбита дагестанцем.