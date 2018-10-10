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Хабиб Нурмагомедов собирался разбить машину Дэйна Уайта

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC, обратился к Дэйна Уайту, написав пост на своей странице в Instagram. Боец заявил, что собирался разбить машину главе промоушена, если бы тот не отдал ему пояс.

Хабиб Нурмагомедов собирался разбить машину Дэйна Уайта


После защиты титула, в бою против Макгрегора, Нурмагомедов должен был сразу же получить пояс чемпиона, однако этого не произошло. В связи с тем, что множество присутствующих на поединке были настроены агрессивно по отношению к чемпиону, Уайт принял решение отдать награду за победу позже. Это, как отмечают очевидцы, и стало причиной массовой драки после столкновения с претендентом. Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение восьмиугольника и начал бой с тренером Макгрегора, а также другими присутствующими. Данный поступок и поставил решение о праве владения титулом чемпиона под сомнения.

Впрочем, как стало известно, Нурмагомедов все же стал обладателем заслуженного пояса. По его словам, Уайту повезло, что отдал ему “символ” чемпиона, в противном случае его машина была бы разбита дагестанцем.


 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:07

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