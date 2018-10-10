АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.21 USD 66.40
Курс валют на 10.10.2018

Гражданская жена Александра Кокорина с маленьким сыном попала в больницу

Гражданская жена футболиста Александра Кокорина вместе с маленьким сыном попала в больницу. Отец Дарьи Валитовой переживает, что его близкие могут пострадать от разразившегося скандала.
Гражданская жена Александра Кокорина с маленьким сыном попала в больницу

Дело в том, что Кокорин и Мамаев, которые совсем недавно были любимцами футбольных фанатов, в Москве стали участниками двух драк. В связи с этим популярность спортсменов пошла на спад. Футболистам угрожает реальный срок за то, что они напали на чиновника Дениса Пака и водителя Ольги Ушаковой – телеведущей «Первого канала». Супруга Павла Мамаева публично призналась, что ей стыдно за поведение мужа. В то время, как подруга Александра Кокорина длительное время никак не комментирует ситуацию.

Как выяснилось, возлюбленная футболиста Дарья Вавилова находится в больнице. По словам отца девушки Руслана Вавилова, в пятницу у внука поднялась температура, в связи с этим мать с ребёнком госпитализировали. О скандале с участием Кокорина мужчина узнал из новостей, теперь он переживает, что выходки футболиста негативно отразятся на самочувствии дочери и внука.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ты для меня все в этом мире»: Алеся Кафельникова
Ученые рассказали о последствиях поедания
В Якутии в результате ДТП пострадали 9 пассажиров
«Акцент на груди»: Гаянэ Багдасарян взволновала
Звезда «Дом-2» Тори Карасева не выходит из дома
Извержение Везувия: Археологи раскрыли участь
Медики рассказали, как избавиться от диабета без
Смартфон Honor Magic 2 от Huawei выйдет в продажу
Хабиб Нурмагомедов собирался разбить машину Дэйна
NASA обещает предотвратить извержение
Компания Google представила смарт-дисплей Home Hub
Диетологи: Россиянам зря не нравится система
Гражданская жена Александра Кокорина с маленьким
Жители Японии стали очевидцами сверхбыстрого
Лена Ленина посмеялась над китайскими пуховиками
Елена Кулецкая в Instagram рассказала о своих
Компания Microsoft подняла официальную стоимость
Отар Кушанашвили: «Развод с Тарасовым пошёл Ольге
Глава NASA: Вне Земли возможна жизнь
Линейка Samsung Galaxy S10 ограничится тремя, а
Жену Сергея Жукова поздравляют с четвертой
Системная плата EVGA Z390 FTW предназначена для
В Сети опубликовали новые рендеры смартфонов
Кроссовер Subaru Forester нового поколения
Аналитики OneTwoTrip признали Болгарию самой
В Сети появился клон AliExpress, ворующий деньги
В России продажи новых LCV увеличились на 5,3%
Продажи Ford Transit в России выросли на 40% за
Телевизионный муж Меган Маркл - Патрик Джей Адамс
Учёные: Уровень Мирового океана к 2300 году
Просмотреть все новости