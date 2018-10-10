Гражданская жена Александра Кокорина с маленьким сыном попала в больницу

Дело в том, что Кокорин и Мамаев, которые совсем недавно были любимцами футбольных фанатов, в Москве стали участниками двух драк. В связи с этим популярность спортсменов пошла на спад. Футболистам угрожает реальный срок за то, что они напали на чиновника Дениса Пака и водителя Ольги Ушаковой – телеведущей «Первого канала». Супруга Павла Мамаева публично призналась, что ей стыдно за поведение мужа. В то время, как подруга Александра Кокорина длительное время никак не комментирует ситуацию.Как выяснилось, возлюбленная футболиста Дарья Вавилова находится в больнице. По словам отца девушки Руслана Вавилова, в пятницу у внука поднялась температура, в связи с этим мать с ребёнком госпитализировали. О скандале с участием Кокорина мужчина узнал из новостей, теперь он переживает, что выходки футболиста негативно отразятся на самочувствии дочери и внука.