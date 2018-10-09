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Виктория Боня с детства боится лошадей

В последнее время экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня стала слишком часто делиться с подписчиками историями из личной жизни. Также с завидной регулярностью на ее странице в социальной сети Instagram стали появляться фотографии ее дочери Анджелины.

Так, к примеру, несколько дней назад девушка разместила пост о том, как сильно ее малышка любит лошадей.

Виктория Боня с детства боится лошадей

«Как Анджелина «болеет» лошадьми, это невозможно передать! Книги скупает про них пачками, разбирается в породах, мечтает о своей лошади) Причём раньше у неё были разные увлечения - акулы, леопарды, крокодилы... со временем одно заменяет другое, но лошадей она любит с раннего детства и любовь эта только растёт!», - рассказала Вика.

Также теледива отметила, что в этом плане дочь полная ее противоположность, поскольку она с детства боялась лошадей. По ее словам, ни пауки, ни змеи, ни другие дикие животные не пугают так, как лошади, ведь они всегда пытаются то укусить, то в свечку под ней становятся.

Виктория Боня с детства боится лошадей

«Я люблю их только на расстоянии вытянутой руки)», - призналась Боня.

Стоит отметить, что среди фанатов девушки оказалось много тех, кто разделяет с ней боязнь лошадей. Однако были и те, кто сообщил, что бывшей участнице телестройки просто не везло с животным, поскольку в основном лошади спокойные и без проблем идут на контакт с людьми.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:35

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