Виктория Боня с детства боится лошадей

«Как Анджелина «болеет» лошадьми, это невозможно передать! Книги скупает про них пачками, разбирается в породах, мечтает о своей лошади) Причём раньше у неё были разные увлечения - акулы, леопарды, крокодилы... со временем одно заменяет другое, но лошадей она любит с раннего детства и любовь эта только растёт!», - рассказала Вика.

«Я люблю их только на расстоянии вытянутой руки)», - призналась Боня.

Так, к примеру, несколько дней назад девушка разместила пост о том, как сильно ее малышка любит лошадей.Также теледива отметила, что в этом плане дочь полная ее противоположность, поскольку она с детства боялась лошадей. По ее словам, ни пауки, ни змеи, ни другие дикие животные не пугают так, как лошади, ведь они всегда пытаются то укусить, то в свечку под ней становятся.Стоит отметить, что среди фанатов девушки оказалось много тех, кто разделяет с ней боязнь лошадей. Однако были и те, кто сообщил, что бывшей участнице телестройки просто не везло с животным, поскольку в основном лошади спокойные и без проблем идут на контакт с людьми.