АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.21 USD 66.40
Курс валют на 10.10.2018

Кроссовер Subaru Forester нового поколения готовят к реализации в России

Кроссовер Subaru Forester новой генерации готовят к продажам на территории России. Авто предложат для российского потребителя в 6 комплектациях. Из них самая дешёвая стоит 1 939 000 руб.

Кроссовер Subaru Forester нового поколения готовят к реализации в России

Стоимость максимальной сборки нового вседорожника в России будет составлять 2 549 000 руб. Производитель пока не комментирует данные о рублевых ценниках модели. Нынешний Forester в России предлагают от 1 679 000 руб. Основой нового Subaru Forester является глобальная новая платформа SGP. На ней же спроектированы Impreza пятого поколения, а также модель XV. Благодаря шасси новый кросс стал легче и крупнее предыдущей версии вседорожника. Авто в длину составляет 4625 мм, в ширину - 1815 мм. При этом дорожный просвет авто составляет 220 мм. Базовая версия Subaru Forester имеет бензиновый 2-литровый мотор на 150 л.с. Для нового кросса предусмотрен также 2,5-литровый двигатель на 185 л.с. Последний кросс имеет полный привод и вариатор Lineartronic.

В Subaru Forester предусматриваются режимы езды «Глубокий снег/грязь», а также «Снег/грязь». Транспортное средство оснащается мультимедийной системой. Она работает с сервисами Android Auto/Apple CarPlay. Авто комплектуется экстренным торможением, адаптивным круиз-контролем, модернизированным навигатором и т.п.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кроссовер Subaru Forester нового поколения
Аналитики OneTwoTrip признали Болгарию самой
В Сети появился клон AliExpress, ворующий деньги
В России продажи новых LCV увеличились на 5,3%
Продажи Ford Transit в России выросли на 40% за
Телевизионный муж Меган Маркл - Патрик Джей Адамс
Учёные: Уровень Мирового океана к 2300 году
Эксперты Ookla признали "Мегафон" лидером
Брат Валентины Толкуновой рассказал о последних
В ателье Carlex собирают пикап с тремя осями на
Импотенцию впервые объяснили «неудачным»
Виктория Боня: «Кокорин и Мамаев неплохие парни,
Виктория Боня с детства боится лошадей
Ольга Серябкина решила уйти из SEREBRO и
Ученые: Акулы частично потеряли зрение и нюх в
В Тверской области нашли кости мамонта
HP создали самый тонкий Chromebook HP х360 14
«В силу своего возраста я не готов к этим
Audi A8 стала доступна для покупки в России
Картина Хабенского «Собибор» вошла в лонг-лист
Галкин показал на видео заводные танцы дочки Лизы
Виктор Шароваров переезжает жить к Александре Шеве
Энрике Иглесиас рассказал о жизни с Анной
Sony подтвердила планы по выпуску PlayStation 5
Анна Якунина рассказала о неуверенности в себе и
Юмористка Светлана Рожкова призналась, что ее
Наталья Рудова похвасталась в Instagram стройной
Ольга Рапунцель возмущена изгнанием ее семьи из
На "Вечернем Урганте" певицу Пелагею не узнали
Первым мужчиной Виталины Цымбалюк-Романовской был
Просмотреть все новости