Кроссовер Subaru Forester нового поколения готовят к реализации в России

Стоимость максимальной сборки нового вседорожника в России будет составлять 2 549 000 руб. Производитель пока не комментирует данные о рублевых ценниках модели. Нынешний Forester в России предлагают от 1 679 000 руб. Основой нового Subaru Forester является глобальная новая платформа SGP. На ней же спроектированы Impreza пятого поколения, а также модель XV. Благодаря шасси новый кросс стал легче и крупнее предыдущей версии вседорожника. Авто в длину составляет 4625 мм, в ширину - 1815 мм. При этом дорожный просвет авто составляет 220 мм. Базовая версия Subaru Forester имеет бензиновый 2-литровый мотор на 150 л.с. Для нового кросса предусмотрен также 2,5-литровый двигатель на 185 л.с. Последний кросс имеет полный привод и вариатор Lineartronic.В Subaru Forester предусматриваются режимы езды «Глубокий снег/грязь», а также «Снег/грязь». Транспортное средство оснащается мультимедийной системой. Она работает с сервисами Android Auto/Apple CarPlay. Авто комплектуется экстренным торможением, адаптивным круиз-контролем, модернизированным навигатором и т.п.