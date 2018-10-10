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В Сети появился клон AliExpress, ворующий деньги

В Сети появился клон AliExpress, ворующий деньги своих клиентов. Вместо привычного супермаркета AliExpress покупатель попадает на фейковый сайт. При этом мошенники благодарят за активное пользование площадкой и предлагают совершить покупку акционного товара.

В Сети появился клон AliExpress, ворующий деньги

После ряда проверок таких популярных сайтов специалисты заметили подмену. Пользователям приходит ссылка, при переходе по которой он попадает не на китайский AliExpress, а на обманный сайт. Пользователю предлагается товар, который стоит на закрытых распродажах. Но перечислив деньги, покупатель товара не дожидается.

Таких фейковых площадок было обнаружено несколько. После запуска специальной антивирусной программы был установлен адрес одного такого сайта, владельцем которого оказалась одна из московских школ. Эксперты советуют, прежде чем переходить по не понятным ссылкам в рассылкам и письмах, необходимо убедиться в верности адреса интернет-магазина через поисковики.


 
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Экономика
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 02:00

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