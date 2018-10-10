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Продажи Ford Transit в России выросли на 40% за последние 9 месяцев

Эксперты-аналитики сообщают, что продажи автомобиля Ford Transit в России выросли на 40% за последние 9 месяцев. На текущий момент, доля данных машин в “двухтонном” ценовом сегменте составляет 60%.

Продажи Ford Transit в России выросли на 40% за последние 9 месяцев

За прошедшие 9 месяцев компания продала 8366 автомобилей Ford Transit, что значительно больше объемов продаж в третьем квартале прошлого года на 40%. Данный авто занимает позицию лидера в двухтонном сегменте коммерческих модулей с грузоподъемностью до 2-х тонн. Рыночная доля Transit составляет впечатляющие 60%. Эксперты считают, что плюсами машины является достаточно низкая цена обслуживания, а также выгодные условия приобретения, включая лизинговые схемы.

Новый Ford Transit обладает коробкой передач с десятью ступенями, адаптивной системой круиз-контроля, кроме того, гибридным дизельным мотором составляющей. Кроме того, механика предотвращения аварии автоматически затормозит до столкновения с объектом, даже ели его не видно.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 00:00

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