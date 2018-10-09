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Ольга Серябкина решила уйти из SEREBRO и заниматься сольной карьерой

Солистка популярного коллектива SEREBRO Ольга Серябкина приняла решение покинуть его в 2019 году, чтобы заняться сольной карьерой. Об этом сообщил продюсер группы Максим Фадеев.

Ольга Серябкина решила уйти из SEREBRO и заниматься сольной карьерой

Ольга Серябкина выступала в составе девичьего трио SEREBRO со дня его основания. С некоторого времени она начала записывать сольные композиции и петь дуэтом с другими артистами. Это натолкнуло поклонников на мысль, что Ольга Серябкина уходит из коллектива и будет строить сольную карьеру. Эти предположения подтвердил Максим Фадеев, но отметил, что будет продолжать работать с певицей и дальше.

В своем микроблоге продюсер тепло отозвался о планах своей подопечной. Он заверил фанатов, что группа не прекратит свое существование, и даже выйдет на новый уровень. Максим Фадеев признался, что всегда хотел покорить Азию, и сейчас полон решительности достигнуть эту цель.

Что же касается Ольги Серябкиной, то покинув SEREBRO, она будет развивать свой сольный проект MOLLY.


 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:30

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