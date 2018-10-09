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Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня похвасталась коллекцией обуви из 200 пар

Участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня часто размещает на своей странице в социальной сети Instagram фотографии в разнообразных образах, что очень нравится ее подписчикам. Они всегда с интересом рассматривают не только брендовые наряды, но и украшения, сумочки, обувь.

Некоторым пользователям даже захотелось увидеть всю коллекцию туфель девушки, и та заверила, что готова сделать обзор, так как ей действительно есть что показать, ведь в ее коллекции около 200 пар различных босоножек, сапожек, кроссовок и всего, что только можно себе представить.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня похвасталась коллекцией обуви из 200 пар

Стоит отметить, что первый снимок ног в босоножках Вика уже выложила в своем микроблоге и поклонникам пришли в восторг не только от шикарной обуви, но и от самих ног, заявив, что таких красивых они еще никогда не видели.

Впрочем, не секрет, что теледива действительно тщательно ухаживает за своими ногами, гордится ими и не упускает момента выставить их напоказ, надевая то короткие юбки, то вечерние платья с высокими разрезами.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня похвасталась коллекцией обуви из 200 пар

Но нашлись и те, кто красоту ног Бони не оценил, а даже счел их слишком огромными, посоветовав впредь не демонстрировать конечности в таком ракурсе.

Фанаты девушки не стали терпеть такой наглости и буквально набросились на критиков, заявив, что те ведут себя очень низко, поскольку никто не выбирает себе размер ноги, и Вика не виновата, что носит далеко не 35 размер обуви.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня похвасталась коллекцией обуви из 200 пар

«Давно ли у нас внешность по размеру ноги оценивают! Вы дамочка в своем уме то? У меня 41 размер, я, по-вашему, что уродка и мужланка? Мы не выбираем себе размер ноги, и оскорблять из-за этого обладательниц больших размеров... это как минимум низко!», «Каждый раз удивляюсь – это здоровые люди? У вас 41? А если и 41, то что?», - пишут они.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:16

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