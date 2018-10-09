Россия и США запустят совместную миссию к Венере в 2026 году

Изначально над проектом «Венера-Д» работали исключительно российские ученые, но во время секвестра бюджета правительство решило свернуть программу. В 2013 году проектом заинтересовались американские астрофизики. Специалисты из США и России объединились в единую рабочую группу, но из-за событий на Украине в 2014 году произошла очередная «заморозка».В 2015 году исследования возобновились, а в 2018 во время прямой линии президент России Владимир Путин подтвердил, что разработка совместной миссии продолжается, и оборудование в космическое пространство будет доставлять ракета «Ангара». Однако сроки запуска были отодвинуты до 2025 года. В конце 2018 года ожидается, что ученые представят итоговый проект миссии «Венера-Д».