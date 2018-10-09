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Ридли Скотт снимет сериал о воспитанных андроидами людях

Известный британский режиссер Ридли Скотт снимет научно-фантастический сериал под названием «Воспитанные волками». В нем описывается жизнь детей, которые были воспитаны андроидами.

Ридли Скотт снимет сериал о воспитанных андроидами людях

Британский режиссер подписал контракт с телеканалом TNT, в рамках которого будет работать над созданием научно-фантастического сериала. Многосерийная кинолента будет называться «Воспитанные волками».

Ридли Скотт снимет сериал о воспитанных андроидами людях

Сериал "расскажет" об андроидах, занимающихся воспитанием детей на необитаемой планете. В процессе развития сюжета фильма андроиды приходят к пониманию того, что на них возложена особая религиозная миссия. Сам режиссер отмечает, что на самом деле сюжет очень оригинальный, и поэтому он выбрал именно его.

О дате выхода на текущий момент ничего не известно.


 
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Общество
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 17:15

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