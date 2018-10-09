Ридли Скотт снимет сериал о воспитанных андроидами людях
Известный британский режиссер Ридли Скотт снимет научно-фантастический сериал под названием «Воспитанные волками». В нем описывается жизнь детей, которые были воспитаны андроидами.
Британский режиссер подписал контракт с телеканалом TNT, в рамках которого будет работать над созданием научно-фантастического сериала. Многосерийная кинолента будет называться «Воспитанные волками».
Сериал "расскажет" об андроидах, занимающихся воспитанием детей на необитаемой планете. В процессе развития сюжета фильма андроиды приходят к пониманию того, что на них возложена особая религиозная миссия. Сам режиссер отмечает, что на самом деле сюжет очень оригинальный, и поэтому он выбрал именно его.
О дате выхода на текущий момент ничего не известно.
Британский режиссер подписал контракт с телеканалом TNT, в рамках которого будет работать над созданием научно-фантастического сериала. Многосерийная кинолента будет называться «Воспитанные волками».
Сериал "расскажет" об андроидах, занимающихся воспитанием детей на необитаемой планете. В процессе развития сюжета фильма андроиды приходят к пониманию того, что на них возложена особая религиозная миссия. Сам режиссер отмечает, что на самом деле сюжет очень оригинальный, и поэтому он выбрал именно его.
О дате выхода на текущий момент ничего не известно.
Общество
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 17:15