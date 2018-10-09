Ридли Скотт снимет сериал о воспитанных андроидами людях

Британский режиссер подписал контракт с телеканалом TNT, в рамках которого будет работать над созданием научно-фантастического сериала. Многосерийная кинолента будет называться «Воспитанные волками».Сериал "расскажет" об андроидах, занимающихся воспитанием детей на необитаемой планете. В процессе развития сюжета фильма андроиды приходят к пониманию того, что на них возложена особая религиозная миссия. Сам режиссер отмечает, что на самом деле сюжет очень оригинальный, и поэтому он выбрал именно его.О дате выхода на текущий момент ничего не известно.