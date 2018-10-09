Владимир Пресняков показал в Instagram свою вечно молодую маму

Несколько часов назад в Instagram Владимира Преснякова появилось новое фото, на котором знаменитый певец запечатлен со своей родительницей. На снимке исполнитель обнимает мать, родственники выглядят довольно счастливыми. В комментарии к фотографии Владимир Пресняков написал: "Моя любимая МАМА". Подписчики исполнителя пришли в восторг оттого, как молодо выглядит родственница знаменитости и буквально засыпали ее комплиментами. Некоторые даже начали спрашивать секрет ее красоты.Поклонники стали писать в комментариях: "Мама выглядит великолепно!!!!", "Мама цветочек! Шикарная. Сын красавчик!)))", "Как всегда красотка!!!", "Мама-чудо!!! на фотографии как сестричка!", "Елена подскажите, как вам удается сохранять молодость и красоту?".