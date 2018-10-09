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Владимир Пресняков показал в Instagram свою вечно молодую маму

Владимир Пресняков опубликовал на своей странице в соцсети Instagram фотографию с мамой. Подписчики исполнителя пришли в восторг от данного снимка, заявив, что родительница именитого музыканта выглядит "вечно молодой".

Владимир Пресняков показал в Instagram свою вечно молодую маму

Несколько часов назад в Instagram Владимира Преснякова появилось новое фото, на котором знаменитый певец запечатлен со своей родительницей. На снимке исполнитель обнимает мать, родственники выглядят довольно счастливыми. В комментарии к фотографии Владимир Пресняков написал: "Моя любимая МАМА". Подписчики исполнителя пришли в восторг оттого, как молодо выглядит родственница знаменитости и буквально засыпали ее комплиментами. Некоторые даже начали спрашивать секрет ее красоты.

Владимир Пресняков показал в Instagram свою вечно молодую маму

Поклонники стали писать в комментариях: "Мама выглядит великолепно!!!!", "Мама цветочек! Шикарная. Сын красавчик!)))", "Как всегда красотка!!!", "Мама-чудо!!! на фотографии как сестричка!", "Елена подскажите, как вам удается сохранять молодость и красоту?".


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:35

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