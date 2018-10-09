Дочь Маликова впечатлила фанатов откровенным поцелуем

Из-за осенней фотосессии девушки её подписчики разделились на два лагеря. Одним нравится стиль одежды Стефании Маликовой, они поддерживают её и отмечают, что куртка как раз приходится к сезону. Поклонники восхищаются милым лицом молодой леди, её открытости и красивой улыбкой.Другие напротив пишут о том, что юная модель немного перебарщивает с пластической хирургией, из-за чего её лицо выглядит очень не естественно. Также многие заявили, что у 18-летней дочери Дмитрия Маликова отсутствует вкус и чувство стиля.Сама девушка радуется осенней красоте, дарит своё позитивное настроение окружающим и пишет философские посты. Она желает всем подписчикам больше откровенных поцелуев и осень полную любви.