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Ученые: Хурма полезна для людей с гипертонией и болезнями сердца

Середина осени традиционно открывает сезон хурмы, и медики рассказали, кому она полезна и жизненно необходима. Богатая множеством элементов и витаминов хурма помогает людям, страдающим от гипертонии и других болезней сердечно-сосудистой системы.

Ученые: Хурма полезна для людей с гипертонией и болезнями сердца

В хурме содержится много витаминов P и C, укрепляющих сосуды и стабилизирующих давление. Кроме того, обладая большим количеством пищевых волокон и микроэлементов, хурма, по словам ученых, способна наладить работу кишечника.

Другим полезным свойством хурмы иногда называют продление молодости. Хурма богата антиоксидантами, которые не только защищают кожу от морщин, но и повышают иммунитет организма в целом. В свою очередь витамин A повышает защиту от рака.

Кроме того, хурму употребляют как тонизирующее средство. Учеными было замечено, что хурма позволяет эффективно бороться с усталостью, раздражительностью, и вместе с этим она повышает у человека работоспособность.


 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:00

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