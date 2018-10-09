Ученые: Хурма полезна для людей с гипертонией и болезнями сердца

В хурме содержится много витаминов P и C, укрепляющих сосуды и стабилизирующих давление. Кроме того, обладая большим количеством пищевых волокон и микроэлементов, хурма, по словам ученых, способна наладить работу кишечника.Другим полезным свойством хурмы иногда называют продление молодости. Хурма богата антиоксидантами, которые не только защищают кожу от морщин, но и повышают иммунитет организма в целом. В свою очередь витамин A повышает защиту от рака.Кроме того, хурму употребляют как тонизирующее средство. Учеными было замечено, что хурма позволяет эффективно бороться с усталостью, раздражительностью, и вместе с этим она повышает у человека работоспособность.