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Развод с Петросяном поставил крест на карьере Степаненко

Степаненко отменила выступление в Брянске из-за плохого самочувствия и вернула деньги за купленные билеты. Адвокат Петросяна убеждён, что это не связано с болезнью артистки, просто на её концерты народ перестал ходить, а значит, что из-за скандального развода карьера юмористки пошла на спад.

Развод с Петросяном поставил крест на карьере Степаненко

У Елены Степаненко нет свой рекламы в социальных сетях. Любой желающий приобрести билет на концерт артистки через интернет напрямую попадает на сайты Евгения Петросяна. Будучи в браке с метром юмора, Степаненко не приходилось заниматься такими вопросами, теперь же она полностью осталась без поддержки пользователей Сети. Её концерты и туры нигде не рекламируются, по сравнению с гастрольной программой её бывшего супруга, у которого расписан каждый день.

По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, Елена Степаненко рубит сук, на котором сидит. Её действия он считает неразумными и нецелесообразными для её карьеры. Несмотря на то, что представители артистки продолжают утверждать, что она заболела, Жорин уверен в обратном. Развод с Петросяном поставил крест на карьере Степаненко, именно по этой причине она отменила не просто концерт в Брянске, а и целые гастрольные туры.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:00

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