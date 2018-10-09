У Елены Степаненко нет свой рекламы в социальных сетях. Любой желающий приобрести билет на концерт артистки через интернет напрямую попадает на сайты Евгения Петросяна. Будучи в браке с метром юмора, Степаненко не приходилось заниматься такими вопросами, теперь же она полностью осталась без поддержки пользователей Сети. Её концерты и туры нигде не рекламируются, по сравнению с гастрольной программой её бывшего супруга, у которого расписан каждый день.По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, Елена Степаненко рубит сук, на котором сидит. Её действия он считает неразумными и нецелесообразными для её карьеры. Несмотря на то, что представители артистки продолжают утверждать, что она заболела, Жорин уверен в обратном. Развод с Петросяном поставил крест на карьере Степаненко, именно по этой причине она отменила не просто концерт в Брянске, а и целые гастрольные туры.