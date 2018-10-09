На снимке 1943 года рассмотрели «путешественника во времени» со смартфоном

Стюарт Хамфрис занимается реставрацией старых чёрно-белых фотографий и видео. На своей странице в Twiiter он выставил одну из своих последних работ 1 октября. На снимке запечатлён кадр, где на берегу моря отдыхают британские рабочие. Внимательные пользователи, рассмотрев детально каждого человека на фото, обратили внимание на мужчину в центре снимка. Он держит что-то неизвестное в руках и пристально всматривается в этот предмет. Со стороны это похоже на пользование сотовым телефоном, привычное для людей XXI века. Подписчики Хамфриса стали оставлять свои комментарии и дружно обсуждать увиденное на фотографии.Сам автор снимка поспешил разубедить своих поклонников. Он написал, что мужчина не «путешественник во времени», а просто мог скручивать папиросу. Пользователи продолжают с интересом рассматривать цветной снимок 1943 года и высказывают различные предположения.