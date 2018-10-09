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Рунет в восхищении от новой песни Вахтанга на стихи Михаила Гуцериева

В первых числах октября вышла песня «Обнадежь надеждой, нирвана». Ее исполнитель — известный отечественный битбоксер и музыкант Вахтанг, а автором слов является знаменитый российский поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Рунет в восхищении от новой песни Вахтанга на стихи Михаила Гуцериева

Комментируя выход песни, Вахтанг отметил, что он восхищен текстом, который написал Михаил Гуцериев. Эта песня легко западает в душу. Как уточнил музыкант, трек записывался им после того, как он вернулся из города, где родился и встретился с людьми, которых не видел двадцать лет.

В настоящее время песню «Обнадежь надеждой, нирвана» можно услышать на отечественных и иностранных радиостанциях. Вахтанг готовится к съемкам видеоклипа на нее, а пока все желающие могут посмотреть официальное лирик-видео на композицию:


 
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ШоуБиз
Добавил: Роман Сегодня, 08:52

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