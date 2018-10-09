АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.99 USD 66.97
Курс валют на 09.10.2018

Разработан уникальный метод определения красителей в древних тканях

Британским исследователям удалось разработать уникальный способ определения состава красителей в древних тканях. Эффективность нового метода протестировали на детском носке и образцах церковного полотна, относящихся к периоду III–IV веков.

Разработан уникальный метод определения красителей в древних тканях

Полосатый шерстяной предмет одежды археологи обнаружили на мусорной свалке при раскопках, проводимых в начале XX века в Антинополе, основанном во II веке императором Адрианом на месте египетской деревни. Недалеко от города в горной местности располагался монастырь Святого Фомы, где исследователи нашли фрагменты тканей из шерсти и льна.

Специалисты Британского музея, где хранятся артефакты, для определения цветов, в которые были окрашены образцы найденного материала, воспользовались щадящим методом мультиспектрального анализа и оптической спектроскопии. Затем ученые, чтобы узнать состав закрепителя краски и красителей, исследовали компоненты тканей способом сканирующей электронной микроскопии и хромато-масс-спектрометрии.

Как выяснилось, церковные ткани и носок древние мастера окрашивали одинаково. Они использовали основные цвета органических красителей: синий, сделанный из красильной вайды или растений-индигоферов, красный - из красильной марены и желтый – из желтоватой резеды, а различные оттенки получали путем их смешивания.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Груша поможет не простудиться, советуют медики
Илья Яббаров поскандалил с Маргаритой Ларченко
Юлия Меньшова подстригла волосы и произвела фурор
Актер «Кухни» Дмитрий Назаров сбил пешехода в
Лолита Милявская в интервью Вячеславу Манучарову
Электрокар Tesla Model 3 признан самым безопасным
Младшую сестру Ольги Бузовой поклонники
В Чили очевидец снял на видео сферический НЛО
Аналитики назвали ТОП-3 популярных смартфонов у
Вера Брежнева спряталась за собакой-«ушанкой»
Warface выйдет на Xbox One 9 октября
Разработан уникальный метод определения
Звезда «Дома-2» Ольга Ветер показала новую
Анастасию Костенко признали в Instagram красивее
Гвинет Пэлтроу захотела отказаться от девичьей
В компании Huawei представили аккумулятор нового
На снимке 1943 года рассмотрели «путешественника
Jeep планирует отозвать 18 тысяч новых
Медведев назвал альтернативы повышения
Ольга Бузова публично принесла извинения
В США нашли новый метод обнаружения рака лёгких
Рунет в восхищении от новой песни Вахтанга на
В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка
Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров удалил из
Звезда «Орла и решки» Неведрова станет мамой во
Ученые выяснили происхождение современных кенгуру
The Sun: Россия планирует сделать из Ливии "новую
Евгения Феофилактова не жалеет, что подала на
Телеведущая из Челябинска Сладкова обвинила
Молодая жена Ивана Краско прокомментировала слухи
Просмотреть все новости