Разработан уникальный метод определения красителей в древних тканях

Полосатый шерстяной предмет одежды археологи обнаружили на мусорной свалке при раскопках, проводимых в начале XX века в Антинополе, основанном во II веке императором Адрианом на месте египетской деревни. Недалеко от города в горной местности располагался монастырь Святого Фомы, где исследователи нашли фрагменты тканей из шерсти и льна.Специалисты Британского музея, где хранятся артефакты, для определения цветов, в которые были окрашены образцы найденного материала, воспользовались щадящим методом мультиспектрального анализа и оптической спектроскопии. Затем ученые, чтобы узнать состав закрепителя краски и красителей, исследовали компоненты тканей способом сканирующей электронной микроскопии и хромато-масс-спектрометрии.Как выяснилось, церковные ткани и носок древние мастера окрашивали одинаково. Они использовали основные цвета органических красителей: синий, сделанный из красильной вайды или растений-индигоферов, красный - из красильной марены и желтый – из желтоватой резеды, а различные оттенки получали путем их смешивания.