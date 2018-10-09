В компании Huawei представили аккумулятор нового поколения

Первый запатентованный литиево-кремниевый аккумулятор, по словам представителей Huawei, изменит то, как люди используют смартфоны. Перемены, по словам экспертов, произойдут такие же значительные, как после изобретения сенсорных экранов. Новинка способна накопить в себе больше энергии и восполнить ее быстрее, нежели привычные графитовые аккумуляторы. Отмечается, что технология быстрой зарядки будет отличаться от традиционной. Благодаря трехмерному азотно-углеродному покрытию аккумулятора, во время зарядки в него поступает максимально большое количество тока, которое бы не выдержал графитовый аналог.По заявлению представителей компании, в будущем их смартфоны будут оснащаться данным типом аккумулятора. С учетом минимизации потерь эффективности, а также повышенной скорости зарядки и увеличенной продолжительности работы, литиево-кремниевый аккумулятор во всем превосходит предшественника.