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В компании Huawei представили аккумулятор нового поколения

Компания Huawei представила литиево-кремниевый аккумулятор нового поколения. По словам разработчиков, новая технология позволяет накапливать больше энергии, заряжаться быстрее, в связи с чем, может стать революционной.

В компании Huawei представили аккумулятор нового поколения

Первый запатентованный литиево-кремниевый аккумулятор, по словам представителей Huawei, изменит то, как люди используют смартфоны. Перемены, по словам экспертов, произойдут такие же значительные, как после изобретения сенсорных экранов. Новинка способна накопить в себе больше энергии и восполнить ее быстрее, нежели привычные графитовые аккумуляторы. Отмечается, что технология быстрой зарядки будет отличаться от традиционной. Благодаря трехмерному азотно-углеродному покрытию аккумулятора, во время зарядки в него поступает максимально большое количество тока, которое бы не выдержал графитовый аналог.

По заявлению представителей компании, в будущем их смартфоны будут оснащаться данным типом аккумулятора. С учетом минимизации потерь эффективности, а также повышенной скорости зарядки и увеличенной продолжительности работы, литиево-кремниевый аккумулятор во всем превосходит предшественника.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:30

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