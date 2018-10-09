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В США нашли новый метод обнаружения рака лёгких на ранней стадии

Учеными из США был представлен новый метод EFIRM. Он даёт возможность ранней диагностики онкологии немелкоклеточной карциномы лёгких, которая до сих пор почти в 100% случаев остаётся смертельной для человека.

В США нашли новый метод обнаружения рака лёгких на ранней стадии

До последнего времени этот вид онкологии можно было диагностировать только тогда, когда хирургическое вмешательство уже было бесполезным. Новый метод заключается в обработке данных анализа слюны и крови. Больших материальных затрат эта технология не требует. Технология EFIRM позволяет обнаружить два маркера мутации роста онкологической клетки. Экспериментальные исследования доказали точность этого метода.

Участниками исследования стали почти 250 человек. После рентгенографии им был поставлен диагноз рак лёгких различной степени. У 23 человек метод EFIRM обнаружил доброкачественную опухоль, а у 21 больного немелкоклеточную карциному на ранней стадии развития.

В данный момент американские учёные занимаются усовершенствованием метода EFIRM, для более точной диагностики на ранней стадии. Это позволит победить болезнь и спасать жизни.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 09:00

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