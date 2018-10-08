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21-летняя падчерица Лолиты Милявской называет мачеху Лолой

Одной из героинь нового выпуска шоу «Звезды сошлись» стала Настя Иванова - дочь супруга Лолиты Милявской, Дмитрия Иванова. Девушка рассказала, что у нее с «Лолой», так она называет свою мачеху, замечательные отношения.

21-летняя падчерица Лолиты Милявской называет мачеху Лолой

По словам Насти Ивановой, о свадьбе отца с популярной исполнительницей песен она прочитала в газете, однако сначала не поверила этим слухам. После того, как ее папа подтвердил данную информацию, даже обрадовалась. Но перед первой встречей с Лолитой Милявской у девушки все же присутствовал некий страх. Как оказалось, она зря боялась, потому что отношения между падчерицей и звездной мачехой сложились изначально просто идеальные.

21-летняя падчерица Лолиты Милявской называет мачеху Лолой

Настя Иванова через некоторое время переехала из Могилева в Москву, где и сейчас проживает на съемной квартире. Девушка отметила, что «Лола» очень любит дарить ей подарки — зачастую, это деньги, одежда или аксессуары.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:55

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