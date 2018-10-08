В небе над США зафиксировали аномальное явление в виде второго Солнца

Жители США, которые стали свидетелями аномального явления отметили, что второе небесное тело то пропадало, то снова появлялось. Некоторые решили, что это было НЛО, которое пролетало над американским континентом. Уфологи, просмотрев видео, также высказали свое мнение. Исследователи считают, что данная аномалия не является природным явлением, а просто доказывает существование внеземных цивилизаций.Зарубежные специалисты не исключают, что это Нибиру появилась перед Солнцем. Ведь планета Х на протяжении уже нескольких столетий приближается к Земле. Но на данный момент нельзя опровергнуть или же подтвердить данную теорию, поскольку объект, который вызвал аномальное явление поспешно исчез из поля зрения наблюдателей.