Tesla отправит фото в космос за рекомендацию своей продукции

В компании Tesla решили прибегнуть к оригинальному маркетинговому ходу. В штаб-квартире производителя был разработан специальный план, целью которого является привлечение внимания потенциальных покупателей к своей продукции. Производитель предлагает владельцам электрокаров рекомендовать одну из моделей, в случае реального приобретения машины, фотографию того, кто её предложил, оправят в космос. Однако каким образом снимок будет доставлен в космическое пространство, не сообщается.Фотоснимки будут загружать через специальное приложение. При этом представители компании уточняют, что снимки победителей акции намерены отправлять вместе с машинами Tesla в глубокий космос, а не на околоземную орбиту, где и так много мусора.