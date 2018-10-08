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Tesla отправит фото в космос за рекомендацию своей продукции

Владельцы электрокаров Tesla до конца текущего года могут стать участниками акции, фотографию победителя отправят в космос. Для этого нужно рекомендовать своим знакомым автомобили американской компании так, чтобы они их купили.

Tesla отправит фото в космос за рекомендацию своей продукции

В компании Tesla решили прибегнуть к оригинальному маркетинговому ходу. В штаб-квартире производителя был разработан специальный план, целью которого является привлечение внимания потенциальных покупателей к своей продукции. Производитель предлагает владельцам электрокаров рекомендовать одну из моделей, в случае реального приобретения машины, фотографию того, кто её предложил, оправят в космос. Однако каким образом снимок будет доставлен в космическое пространство, не сообщается.

Фотоснимки будут загружать через специальное приложение. При этом представители компании уточняют, что снимки победителей акции намерены отправлять вместе с машинами Tesla в глубокий космос, а не на околоземную орбиту, где и так много мусора.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 15:30

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