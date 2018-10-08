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Дмитрий Шепелев уехал на отдых после скандала с Андреем Малаховым

После скандала с Андреем Малаховым, Дмитрий Шепелев решил уехать на отдых. Также телеведущий рассказал своим фанатам, как проходит его маленький отпуск.

Дмитрий Шепелев уехал на отдых после скандала с Андреем Малаховым

Недавно появились слухи о том, что Дмитрий Шепелев госпитализирован в неврологическое отделение. Сам телеведущий весьма болезненно отреагировал на такие сплетни и даже раскритиковал Андрея Малахова за то, что он распространил о нем не правдивую информацию. Дмитрий Шепелев жестко высказался в адрес своего коллеги и его издания.

Дмитрий Шепелев уехал на отдых после скандала с Андреем Малаховым

А несколько часов назад телеведущий опубликовал в соцсети Instagram новый пост прокомментировав его: "Воскресенье. Барин на отдыхе". На снимке знаменитость запечатлен с чашкой-термосом в руках, на фоне лестного пейзажа. Некоторые подписчики телеведущего решили, что его поведение весьма нескромное. Но преданные поклонники решили, что Дмитрию Шепелеву действительно нужно отдохнуть после скандала с Андреем Малаховым.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:18

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