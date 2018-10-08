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Google Assistant работает на 10 тысячах разных моделей

Головой ассистент Google Assistant уже работает на 10 тысячах разных моделей устройств, объявил производитель. Ещё в январе этого года их число не превышало полторы тысячи.

Google Assistant работает на 10 тысячах разных моделей

Тем не менее, по количеству моделей устройств, на которых может функционировать голосовой помощник, лидирует Amazon Alexa. Он установлен на 20 тысячах различных девайсов.


 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:08

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