Google Assistant работает на 10 тысячах разных моделей
Головой ассистент Google Assistant уже работает на 10 тысячах разных моделей устройств, объявил производитель. Ещё в январе этого года их число не превышало полторы тысячи.
Тем не менее, по количеству моделей устройств, на которых может функционировать голосовой помощник, лидирует Amazon Alexa. Он установлен на 20 тысячах различных девайсов.
Тем не менее, по количеству моделей устройств, на которых может функционировать голосовой помощник, лидирует Amazon Alexa. Он установлен на 20 тысячах различных девайсов.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:08