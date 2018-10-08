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Рустам Солнцев о побеге Риты Дакоты с корпоратива: «Врушка ты знатная!»

Бывший участник скандально-известного телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев решил высказать свое мнение по поводу Риты Дакоты и ее «побега» с корпоратива.

Рустам Солнцев о побеге Риты Дакоты с корпоратива: «Врушка ты знатная!»

Стоит напомнить, что некоторое время назад известная российская исполнительница Анна Седокова пожаловалась своим преданным поклонникам на то, что ей пришлось выступать на отвратительном корпоративе. Артистке пришлось петь на мероприятии, где все присутствующие были увлечены лишь поеданием различных закусок и даже не обращали внимание, кто же выступает на сцене.

Анна Седокова опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила фанатам, что сейчас лежит в номере и целый час не может успокоиться. По словам певицы, ей хотелось побыстрее смыть с себя весь этот «адский привкус».

Из рассказа Анны стало понятно, что ее пригласили выступить на корпоративе, где собрались обеспеченные люди, поэтому они и пригласили к себе на мероприятие артистов, чтобы те веселили их. В результате вместо громких аплодисментов и криков «браво» Седоковой пришлось петь перед людьми, которые просто сидели, поедали шашлык и смотрели на нее, как на «клоуна».

Рустам Солнцев о побеге Риты Дакоты с корпоратива: «Врушка ты знатная!»

Заметим, что многочисленные коллеги Анны Седоковой поспешили поддержать знаменитость. Одной их них стала Рита Дакота. Артистка заявила, что как-то раз ей пришлось развернуться и уйти с подобного корпоратива, поскольку ей не приглянулась публика.

По этому поводу решил высказаться и известный шоумен Рустам Солнцев. Экс-звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» заявил, что Рита Дакота на самом деле лукавит. Даже заявления исполнительницы по поводу проданных билетов на ее ближайший концерт Рустам подверг сомнению. По словам знаменитости, он пообщался с сотрудниками того заведения, где якобы должна была выступать певица, и люди подтвердили ему, что Рита - просто «знатная врушка».


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:45

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