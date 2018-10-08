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У дочери Любови Успенской началось заражение крови после неудачной операции

Несколько месяцев назад дочь Любови Успенской получила травмы при падении с велосипеда. Татьяне Плаксиной была сделана операция, которая оказалась неудачной, в результате чего у нее началось заражение крови.

У дочери Любови Успенской началось заражение крови после неудачной операции

Последнее время дочь Любови Успенской проживала на Коста-Рике. Когда она упала с велосипеда, зацепившись за ветку, местные врачи не смогли ей помочь. Татьяна Плаксина обратилась к своей звездной матери и та вызвала вертолет. Позже Любовь Успенская рассказала, что у ее наследницы перелом челюсти, и ей пришлось удалить 2 зуба. Также из-за абсцесса ей пришлось вырезать часть десны. Эта операция оказалась весьма неудачной, и у Татьяны Плаксиной началось заражение крови.

У дочери Любови Успенской началось заражение крови после неудачной операции

Исполнительница всячески поддерживает свою наследницу. Специалисты дают весьма оптимистичные прогнозы. Восстановление Татьяны Плаксиной будет стоить несколько миллионов рублей, но Любовь Успенская готова их заплатить за здоровье дочери.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:27

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