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Звезда «ДОМа-2» Оскар Каримов не жалеет о расставании с Ксенией Бородиной

В одном из интервью экс-участник «ДОМа-2» Оскар Каримов рассказал о своем отношении к нынешнему формату реалити-шоу и отметил, что не жалеет ни о своем уходе из него, ни о расставании с ныне популярной телеведущей Ксенией Бородиной.

Оскар Каримов и его брат Стас были участниками телестройки еще в далеком 2004 году, но интерес зрителей к ним не угас, и до сих поклонникам проекта интересны судьбы его бывших «звезд».

Звезда «ДОМа-2» Оскар Каримов не жалеет о расставании с Ксенией Бородиной

Сегодня Стасу и Оскару Каримовым 37 лет, и они вполне состоявшиеся люди, связавшие свою жизнь с музыкой. Братья начинали как ди-джеи, а теперь занимаются продюсированием собственных проектов.

С бывшими коллегами по «ДОМу-2» братья общаются выборочно, и Оскар, и Стас отметили, что дружат со Степаном Меньщиковым, Еленой Берковой, Ольгой «Солнце» и Романом Третьяковым.

Звезда «ДОМа-2» Оскар Каримов не жалеет о расставании с Ксенией Бородиной

Со своей бывшей пассией Ксенией Бородиной Оскар не общается, так как нет ни общих интересов, ни друзей, способствующих дружбе. Молодой человек не жалеет о расставании с Бородиной, ведь после их не сложившейся любви Ксения уже несколько раз побывала замужем.

Звезда «ДОМа-2» Оскар Каримов не жалеет о расставании с Ксенией Бородиной

Оскар считает, раз каждый из них нашел свое счастье, значит «все было сделано правильно». Экс-ухажер Ксении Бородиной уже десять лет живет с любимой девушкой Леной, и надеется, что в будущем у них появятся дети.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:13

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