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Microsoft разместят капсулу с ДНК человека на Луне

Компания Microsoft планирует разместить капсулу с ДНК человека на Луне. Причиной такого решения является не только попытка установить контакт с внеземными цивилизациями, но и возможность оставить исторические данные будущим поколениям.

Microsoft разместят капсулу с ДНК человека на Луне

Размещенная на Луне капсула также станет вместилищем для фотографий, сувениров и других “артефактов”, благодаря которым нашедшие смогут понять, что собой представляет человечество. Уфологи по всему миру убеждены в том, что это достаточно спорное решение, так как подобные материалы обеспечат ценной информацией и агрессивно настроенных пришельцев. Имея ДНК и прочие сведения, можно получить доступ к подсознанию, психике. Таким образом, существа из иных галактик или измерений смогут узнать множество человеческих секретов еще до того, как вступят в контакт с землянами.

Впрочем, представители Microsoft утверждают, что это, в первую очередь, наследие потомкам. Именно они однажды получат к капсуле доступ и узнают, кем были их предки. Специалисты утверждают, что сохранение информации в ДНК сделают ее более устойчивой перед радиацией Солнца. По некоторым данным, там будут размещены наиболее важные культурные достижения людей. Остается только предполагать, на какой апокалиптический сценарий рассчитывают авторы идеи, если, согласно этим рассуждениям, следы человечества смогут сохраниться только на Луне.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:45

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