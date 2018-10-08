Жители Калуги на день рождения Путина увидели столб света

Столб солнечного света является достаточно редким явлением, одним из видов гало. Он образуется благодаря ледяным кристаллам в атмосфере, в особенности благодаря тем, что присутствуют в перистых облаках. Представляет собой скопление солнечных лучей, визуально направленных вверх от источника. Чем ближе Солнце находится к горизонту, тем лучше виден столб, впрочем, обзору могут помешать возвышенности, из-за которых светило будет видно лишь на значительной высоте.Существует и более редкое явление, известное под названием "солнечный крест". Образуется он при несколько других условиях, что, вероятно, и является причиной того, что жители Калуги прежде не наблюдали его в небе над городом.