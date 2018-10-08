Жители Калуги на день рождения Путина увидели столб света
7 октября, в день рождения президента РФ Владимира Путина в Калуге на рассвете наблюдалось необычное оптическое явление. Столб света, направленный от Солнца вверх, был зафиксирован на фото немногочисленными очевидцами.
Столб солнечного света является достаточно редким явлением, одним из видов гало. Он образуется благодаря ледяным кристаллам в атмосфере, в особенности благодаря тем, что присутствуют в перистых облаках. Представляет собой скопление солнечных лучей, визуально направленных вверх от источника. Чем ближе Солнце находится к горизонту, тем лучше виден столб, впрочем, обзору могут помешать возвышенности, из-за которых светило будет видно лишь на значительной высоте.
Существует и более редкое явление, известное под названием "солнечный крест". Образуется он при несколько других условиях, что, вероятно, и является причиной того, что жители Калуги прежде не наблюдали его в небе над городом.
Столб солнечного света является достаточно редким явлением, одним из видов гало. Он образуется благодаря ледяным кристаллам в атмосфере, в особенности благодаря тем, что присутствуют в перистых облаках. Представляет собой скопление солнечных лучей, визуально направленных вверх от источника. Чем ближе Солнце находится к горизонту, тем лучше виден столб, впрочем, обзору могут помешать возвышенности, из-за которых светило будет видно лишь на значительной высоте.
Существует и более редкое явление, известное под названием "солнечный крест". Образуется он при несколько других условиях, что, вероятно, и является причиной того, что жители Калуги прежде не наблюдали его в небе над городом.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:30