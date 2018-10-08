В Иркутске под колесами трамвая погиб 8-летний мальчик
В Иркутске под колесами трамвая погиб 8-летний мальчик, который хотел обойти транспорт спереди. О подробностях трагического инцидента сообщает официальный портал регионального управления МВД РФ.
Предварительно было установлено, что первоклассник одной из местных школ вышел из трамвая №4. Ребенок решил обойти транспорт спереди, когда водитель начал движение и допустил смертельный наезд.
Происшествие зафиксировано в 2:30 по мск.
Предварительно было установлено, что первоклассник одной из местных школ вышел из трамвая №4. Ребенок решил обойти транспорт спереди, когда водитель начал движение и допустил смертельный наезд.
Происшествие зафиксировано в 2:30 по мск.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:45