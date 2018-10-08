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Мобильная версия Fortnite заработала более $300 млн со дня релиза

Мобильная версия Fortnite заработала более $300 миллионов со дня релиза. Подсчеты были проведены специалистами компании Sensor Tower.

Мобильная версия Fortnite заработала более $300 млн со дня релиза

Аналитики Sensor Tower подвели итоги с 15 марта, когда состоялся релиз игры Fortnite. С этого момента прошло около 200 дней, за которые было получено более 300 миллионов долларов чистого дохода. Отмечается, что львиную долю гонорара обеспечили американцы.

На этом показателе успех не завершится, убеждены эксперты. Ведь недавно состоялся старт шестого сезона, популярность которого является поводом для самых позитивных прогнозов.


 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 00:00

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