Мобильная версия Fortnite заработала более $300 млн со дня релиза

Аналитики Sensor Tower подвели итоги с 15 марта, когда состоялся релиз игры Fortnite. С этого момента прошло около 200 дней, за которые было получено более 300 миллионов долларов чистого дохода. Отмечается, что львиную долю гонорара обеспечили американцы.На этом показателе успех не завершится, убеждены эксперты. Ведь недавно состоялся старт шестого сезона, популярность которого является поводом для самых позитивных прогнозов.