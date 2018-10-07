Ольга Бузова заявила, что после неудачного брака с Дмитрием Тарасовым не верит клятвам мужчин

«Платье было, свадьба была, клятвы были. И что, и где эти клятвы?», - с горечью вспоминает Бузова.

Знаменитость призналась ведущей Регине Тодоренко, что очень устала от одиночества и после неудачного брака с Дмитрием Тарасовым не верит клятвам мужчин.Однако Бузова не хочет, чтобы ее супруг был каким-нибудь публичным человеком. А самое идеальное, чтобы её мужа вообще не знали, говорит она. Именно поэтому звезда решилась на такое одиозное реалити-шоу, где теперь ищет своего молодого человека.Кстати, Бузова пока не определилась, хочет ли по-настоящему она замуж, ведь первого брака ей с лихвой хватило. Этот неудачный опыт ей очень тяжело вспоминать, и Ольга даже думать не хочет о том, что он может повториться.