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Ольга Бузова заявила, что после неудачного брака с Дмитрием Тарасовым не верит клятвам мужчин

Известная исполнительница и популярная ведущая «Дома-2» Ольга Бузова накануне стала героиней передачи «Пятница с Региной».

Знаменитость призналась ведущей Регине Тодоренко, что очень устала от одиночества и после неудачного брака с Дмитрием Тарасовым не верит клятвам мужчин.

Ольга Бузова заявила, что после неудачного брака с Дмитрием Тарасовым не верит клятвам мужчин

Однако Бузова не хочет, чтобы ее супруг был каким-нибудь публичным человеком. А самое идеальное, чтобы её мужа вообще не знали, говорит она. Именно поэтому звезда решилась на такое одиозное реалити-шоу, где теперь ищет своего молодого человека.

Ольга Бузова заявила, что после неудачного брака с Дмитрием Тарасовым не верит клятвам мужчин

Кстати, Бузова пока не определилась, хочет ли по-настоящему она замуж, ведь первого брака ей с лихвой хватило. Этот неудачный опыт ей очень тяжело вспоминать, и Ольга даже думать не хочет о том, что он может повториться.

«Платье было, свадьба была, клятвы были. И что, и где эти клятвы?», - с горечью вспоминает Бузова.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:31

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