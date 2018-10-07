Лучшим смартфоном недели стал Oppo Realme 2 Pro

При этом опрошенные пользователи обнаружили у гаджета Oppo Realme 2 Pro некоторые недостатки. К минусам смартфона относится не достаточно ёмкая батарея и порт microUSB. Ещё одной проблемой девайса является чипсет Snapdragon 660, его большие ядра Kryo 260 Gold вместо 2,2 ГГц работают на частоте 2,0 ГГц.При этом Oppo Realme 2 Pro проиграл в одноядерном тестировании с моделью Xiaomi Mi A2, однако уверенно выиграл в многоядерном. Свои устройства OnePlus продаёт с не модифицированной ОС Android, однако это потребителей совершенно не беспокоит. Модели Realme 2 Pro и Realme 2 с 9 октября появятся в продаже на рынке Индонезии, а в будущем производитель намерен выйти и на другие рынки.