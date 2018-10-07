Кристина Асмус показала Гарика Харламова в трусах

«К зиме готов», «Шикарный мужчина!!!», «Красавчик! вы там по ходу совсем не грустите. Мне иногда кажется, что Камеди можно транслировать прямо из вашей квартиры!», - шутят в Сети.

Российская актриса Кристина Асмус не так давно опубликовала в Instagram снимок своего супруга в трусах. На лице Харламова можно видеть самодовольное удивление, а на голове - сеточку бежевого цвета, напоминающую чулки. Завершает необычный внешний вид классический пиджак зеленого отенка и красные «семейные» трусы в белую клетку. Под фото актриса написала, что это купленные ею обновки для мужа.За пару фото собрало почти 30000 отметок «Нравится» и множество комментариев с нотками юмора. Кто-то просил адрес магазина, где приобретались эти модные вещи, а некоторые отметили, что данный «лук» может стать «хитом» наподобие идеи заправлять штаны в носки. На вопрос о местонахождения брюк супруга, Кристина Асмус отвечать не стала.