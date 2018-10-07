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Кристина Асмус показала Гарика Харламова в трусах

Актриса Кристина Асмус в своем микроблоге Instagram опубликовала фото, на котором ее супруг Гарик Харламов сидит на стуле в трусах. Читатели оценили юмор артистки.

Кристина Асмус показала Гарика Харламова в трусах

Российская актриса Кристина Асмус не так давно опубликовала в Instagram снимок своего супруга в трусах. На лице Харламова можно видеть самодовольное удивление, а на голове - сеточку бежевого цвета, напоминающую чулки. Завершает необычный внешний вид классический пиджак зеленого отенка и красные «семейные» трусы в белую клетку. Под фото актриса написала, что это купленные ею обновки для мужа.

За пару фото собрало почти 30000 отметок «Нравится» и множество комментариев с нотками юмора. Кто-то просил адрес магазина, где приобретались эти модные вещи, а некоторые отметили, что данный «лук» может стать «хитом» наподобие идеи заправлять штаны в носки. На вопрос о местонахождения брюк супруга, Кристина Асмус отвечать не стала.

«К зиме готов», «Шикарный мужчина!!!», «Красавчик! вы там по ходу совсем не грустите. Мне иногда кажется, что Камеди можно транслировать прямо из вашей квартиры!», - шутят в Сети.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:00

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